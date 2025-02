W relacjach prywatnych jest szansa, by zasypać przepaść, spotkać się w połowie drogi, odbyć rozmowy pokojowe. To dobry moment, by szukać tego, co łączy, a nie dzieli i zaproponować uleczenie związków. Nie wszystko okaże się idealne, ale nie musi takie być, by cieszyło. W finansach możesz omówić spłatę długu, prace remontowe, rekompensatę lub zachowek.