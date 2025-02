Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto sam jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Człowiek ten przywykł do niezależności, niechętnie przyjmuje rady. Co ciekawe, lepiej sprawdza się w kryzysach. Gdy wszystko samo dobrze idzie, traci grunt pod nogami i poczucie sensu. W finansach otwierają się przed Tobą drzwi do lepszego świata. W zdrowiu uwaga na problemy z trawieniem.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska