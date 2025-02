W pracy będzie to dzień intensywnych wyzwań, ale twoja determinacja pomoże ci osiągnąć sukces. Zrób krok do przodu, ale pamiętaj, by się nie przeciążać. W miłości, otwórz serce na bliską osobę, unikaj pośpiechu. Daj swojej ukochanej osobie złapać głębszy oddech.