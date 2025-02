Jak często trzeba wymieniać ręczniki na nowe?

Nie pamiętasz, kiedy kupiłeś swój zestaw ręczników? Może być to sygnałem, że czas pomyśleć o nowych. Kluczowym kryterium, jakie należy przyjąć podczas tej decyzji, jest jednak ocena ich stanu. Jeśli są postrzępione, szorstkie, a włókna wydają się spłaszczone — warto zaplanować wymianę.

Przyjmuje się, że ręczniki wytrzymują od dwóch do pięciu lat. Wiele zależy od jakości materiału, częstotliwości użytkowania i sposobu ich pielęgnacji. W odniesieniu do ostatniego aspektu wymienić można kilka nawyków, przez które ręczniki szybciej się zużywają.

O miękkie ręczniki trzeba odpowiednio zadbać 123RF/PICSEL

Nadmiar detergentów podczas prania

Wychodzisz z założenia, że im więcej proszku lub płynu do prania, tym tkaniny będą lepiej doczyszczone i pachnące? Nie jest to właściwy trop. Nie należy przekraczać ilości detergentów zalecanych na stopień wypełnienia pralki. Zbyt duża ilość środków piorących nie zostanie wypłukana z materiału, przez co włókna ręczników pozostaną nimi oblepione. Zmniejsza to ich chłonność i sprawia, że ręczniki stają się sztywne. Z tych samych powodów do prania ręczników nie należy stosować płynu do płukania.

Jeśli jednak ten nawyk do tej pory nie był ci obcy i chcesz uratować spłaszczone tkaniny, możesz wykorzystać prosty patent. Mowa o namoczeniu ręczników w wodzie z octem. Do wanny lub dużej miski wlej oba płyny. Na litr wody potrzebujesz szklanki octu. Pozostaw w takiej kąpieli na godzinę, następnie odciśnij i upierz w pralce.

Zbyt częste lub zbyt rzadkie pranie

Jak często prać ręczniki? Ważne jest znalezienie złotego środka. Pranie ręczników kąpielowych po każdym użyciu nie jest konieczne i może skracać ich żywotność. Nie oznacza to jednak, że z wrzuceniem ich do pralki należy zwlekać i czekać do momentu aż zaczną wydzielać nieprzyjemną woń. Zbyt rzadkie pranie sprzyja rozwojowi bakterii i innych drobnoustrojów.

Z tych powodów ręczniki kąpielowe należy prać co trzy lub cztery użycia. Gdy mowa o ręcznikach przeznaczonych do osuszania rąk, zaleca się ich codzienną zmianę - zwłaszcza jeśli nie mieszkasz w pojedynkę.

Przepełnienie pralki nie jest sposobem na oszczędność

Chcesz uprać jak najwięcej za jednym zamachem? Ręcznikom to nie służy. Nadmiar rzeczy w bębnie nie pozostawi im wystarczająco dużo miejsca na swobodne przemieszczanie się i dokładne wypłukanie czy odwirowanie. Po takim praniu będą bardziej przypominać spłaszczone szmatki do podłogi niż puchatą tkaninę, jaką miło się opatulić po kąpieli.

Przestrzeganie kilku prostych zasad wystarczy, by ręczniki były puszyste jak chmurka 123RF/PICSEL

Ręczniki nie lubią towarzystwa

Pranie ręczników z innymi rzeczami także im nie służy. Zwłaszcza jeśli wylądują w pralce z ubraniami, które mają zapięcia, rzepy czy szorstką fakturę. Ponadto naturalnym zjawiskiem jest pylenie. Ręczniki mają tendencję do gubienia drobnych włosków, które z łatwością osiadają na innych częściach garderoby. Przez to nasza wyjściowa garderoba wygląda na znoszoną.

Zgubny nawyk, przez który ręczniki zamieniają się w siedlisko bakterii

Po kąpieli i osuszeniu ciała masz w zwyczaju rzucać wilgotny ręcznik na podłogę? Dużo rozsądniej jest odwiesić go na haczyk. Inaczej materiał nie tylko nie ma możliwości porządnie wyschnąć, ale przede wszystkim jest narażony na kontakt z brudem, a co za tym idzie — rozwojem bakterii we włóknach. Doprowadzenie takiego ręcznika do porządku staje się jeszcze bardziej utrudnione.

Sztuka suszenia. Nie rób tego z mokrym praniem w domu Polsat