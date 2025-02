Remedium na stres oksydacyjny w zasięgu ręki

Rewolucyjne doniesienia płyną z opublikowanych w National Library of Medicine wyników badań dotyczących... kiwi. Jak wynika ze zgromadzonych danych, mikroelementy zawarte w tych owocach mogą mieć działanie ochronne dla naszego DNA, a także w pewnym stopniu mogą przyczyniać się do jego regeneracji. Co to oznacza? Że prawdopodobnie mamy do czynienia z superowocem, mogącym spowolnić starzenie, uniknąć wielu chorób, a także chronić się przed nimi skuteczniej. Naukowcy przeprowadzili testy in vitro ("w szkle") i ex vivo (pozaustrojowo) i w obu przypadkach wyniki są obiecujące, wykazując regenerację niektórych uszkodzeń i ochronę przed stresem oksydacyjnym na wysokim poziomie.

Aby upewnić się, że nie jest to jedynie zasługa wysokiego stężenia witaminy C, z której kiwi jest znane, porównano oddziaływanie soku z kiwi i roztworu wit. C. Kiwi zdecydowanie lepiej poradziło sobie z ochroną komórek przed oksydacyjnym wpływem H2O2. Wzrost ochrony komórek przed uszkodzeniami widoczny był już po zaledwie trzech tygodniach regularnego stosowania kiwi. Naukowcy, na podstawie tych wyników, pracują nad zastosowaniem kiwi jako przełomu zarówno ochrony przed rakiem jak i być może leczenia chorób nowotworowych.

Wystarczy jedno kiwi dziennie

Jedno kiwi dziennie zadziała jak tarcza obronna przed stresem oksydacyjnym CanvaPro INTERIA.PL

Lekarz chorób wewnętrznych, autor ponad stu publikacji naukowych i autor wielu książek dotyczących związków na linii jedzenie-choroby dr William Li, który chętnie udziela się w mediach społecznościowych, zdradził, że na podstawie wymienionych wyżej badań, wprowadził do swojej codziennej diety nie jedno, a trzy kiwi. W wywiadzie udzielonym serwisowi Antiaging Mission stwierdził, że kiwi nie tylko ochrania nasze DNA, ale może je też... odbudować!

- Jedno kiwi dziennie przywróci ochronę DNA o 60 proc. A jeśli zjesz trzy kiwi na śniadanie, co nie jest trudne do zrobienia, ja tak robię, to rozpoczniesz proces odbudowy uszkodzonego DNA - twierdzi. Jedno kiwi dziennie zadziała więc jak tarcza ochronna dla naszego organizmu, a trzy mogą "naprawić" zniszczenia już powstałe w wyniku: osłabień, niedoborów czy przebytych chorób.

Owoc pełen zdrowia

Kiwi ma wiele witamin, może wspomóc m.in. osoby borykające się z zaparciami CanvaPro INTERIA.PL

Kiwi oprócz wysokich i skutecznie działających stężeń antyoksydantów, zawiera szereg innych niezbędnych naszym organizmom składników, takich jak:

witamina C,

sole mineralne,

magnez,

potas,

wapń,

fosfor,

witamina E,

witamina K,

flawonoidy,

związki fenolowe,

chlorofil,

karotenoidy.

Wprowadzenie kiwi do codziennej diety będzie działało zbawiennie na wszystkich, którzy mierzą się z problemami jelitowymi takimi jak zaparcia, niedoborami magnezu, dzięki sporej zawartości potasu będzie doskonałym wsparciem dla wszystkich po zawale serca i chcących uniknąć nadciśnienia. Ponadto dzięki witaminie C możemy liczyć na wzmocnienie odporności w okresach osłabienia, a także przyczyni się do walki z cukrzycą. Oprócz tego zbawiennie wpływa na kondycję skóry i jest niskokaloryczne, przez co wręcz zalecane jest przy dietach redukujących masę ciała. Jak widać, kiwi ma w sobie ogromną ilość korzystnych dla całego organizmu pierwiastków. Warto po nie sięgać, nawet codziennie.

