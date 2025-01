Będziesz się dziś cieszył tym, co udało ci się zdobyć i osiągnąć w ciągu kilku ostatnich dni. Będzie to dobre i możesz spokojnie się tym chwalić bo zasłużyłeś na uznanie i twój zawodowy świat musi o tym usłyszeć. W miłości zaś, ktoś będzie zabiegał o twoje serce. Co zrobisz?