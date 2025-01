Zapytaliśmy się naszych internautów, do kiedy trzymają w swoich domach ozdobione choinki. Choć zazwyczaj śpieszno nam do ubierania drzewka, to jednak z rozbieraniem mamy w naturze zwlekać. Polacy różnie traktują ten zwyczaj. Wanda wyjaśnia, że ona najczęściej pozbywa się choinki z domu po Święcie Trzech Króli, gdyż uważa to za dzień, w którym kończy się okres Bożego Narodzenia. Monika i Bogusława wyjaśniają, że w ich domach robi się to tuż po Kolędzie.