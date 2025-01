Rząd PiS wprowadził zmiany eliminujące ten problem, ale tylko dla nowych świadczeń. Seniorzy, którzy przeszli na emeryturę w latach 2009-2019 , zostali pominięci, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w listopadzie 2023 roku. Dopiero teraz rząd wraca do sprawy, chcąc naprawić wcześniejsze zaniedbania.

Kto ma prawo do przeliczenia emerytury?

Według projektu specustawy, prawo do przeliczenia emerytur będą miały osoby, które:

mają prawo do renty rodzinnej po osobach, które zmarły w czerwcu, nie osiągnąwszy jeszcze wieku emerytalnego.

Jednak przeliczenie świadczenia będzie możliwe tylko na wniosek, który seniorzy będą mogli złożyć w ograniczonym czasie - prawdopodobnie od lipca do grudnia 2025 roku, o ile ustawa terminowo wejdzie w życie.

Dr Tomasz Lasocki, zapytany przez Business Insidera o nadchodzące zmiany wskazał, że to państwo powinno automatycznie przeliczyć świadczenia, ponieważ ZUS dysponuje wszystkimi potrzebnymi danymi. Obowiązek składania wniosków może prowadzić do chaosu i utrudnić dostęp do wyższych emerytur osobom starszym, które mogą nie być świadome nowych przepisów.