Co ma wspólnego mangostan z mango? Owoc, który zaskakuje

Mangostan pochodzi z południowo-wschodniej Azji. Drzewo mangostanu może dorastać do 25 metrów wysokości i jest bardzo wymagające pod względem klimatu - rośnie wyłącznie w tropikach, gdzie występuje wysoka wilgotność i ciepło.

Historia owocu sięga setek lat wstecz. Mangostan był ceniony przez azjatyckich władców. Także według legendy sama królowa Wiktoria nazwała go swoim ulubionym owocem i obiecała wysoką nagrodę dla każdego, kto dostarczy jej świeży mangostan, co było niezwykle trudnym zadaniem.

Przez wieki owoc był używany w tradycyjnej medycynie w Azji do leczenia różnych schorzeń, takich jak stany zapalne, infekcje czy bóle brzucha.

Mangostan ma twardą, purpurową skórkę, która skrywa delikatny, biały miąższ podzielony na segmenty, przypominające nieco wyglądem czosnek lub... liczi. Smak z kolei jest słodko-kwaśny, opisywany jako orzeźwiający. Wiele osób porównuje go do połączenia brzoskwini, ananasa i winogron.

Co kryje w sobie mangostan? Egzotyczny owoc pełny skarbów

To czyni go wyjątkowym, ale prócz ksantonów, w mangostanie znajdziemy także witaminy C, B1, B2, B6, potas, magnez, wapń, fosfor oraz błonnik.