Pamiętaj, że po burzy zawsze przychodzi słońce. Teraz stoisz w deszczu i wszystkiego masz dość ale to nie będzie wiecznie trwać. Pozwól sobie na odrobinę smutku. To podziała oczyszczająco i poczujesz się naprawdę dobrze. Masz w sobie siłę by przetrwać wszystko i tak też się stanie.