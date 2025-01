"Skoro tak dobrze mu było w tej Japonii, super się tam zarabia i ogólnie życie jest na wysokim poziomie, to po co w ogóle się przeprowadzał do Europy?" - zapytał znajomy mojego taty. "Dlatego, że może! Lepiej mu się tutaj żyje, jest szczęśliwszy" - wyjaśniłam decyzję 35-letniego Japończyka, kolegi z grupy moich znajomych, który mieszka w Hiszpanii.

To pytanie - a w zasadzie zamierzchłe podejście do emigracji - skłoniło mnie do refleksji. Mam więc ochotę podzielić się z wami powodami, dla których ludzie opuszczają ojczyznę. Opowiem o tym z perspektywy emigrantki, która wyjechała z kraju zdecydowane nie po to, żeby "się dorobić". Tak jest moi drodzy, coraz częściej wyjeżdżamy nie tylko ze względu na zarobki.

Europejska emigracja - komfort, słońce i nowe możliwości

Dla nas, Europejczyków, emigracja bywa relatywnie łatwiejsza niż dla obywateli innych narodów. Wszystko ze względu na możliwość swobodnej migracji w obrębie Unii Europejskiej i legalnego podjęcia pracy. Często wyjeżdżamy, bo szukamy czegoś więcej niż tylko lepszych zarobków. Przykład? Moja własna historia. Wybór Hiszpanii był decyzją z serii tych, które łączą przyjemne z pożytecznym. Ciepły klimat, luźniejsza atmosfera, różnorodność kulturowa - wszystko to sprawiało, że czułam się tu, jakbym w końcu odnalazła swoje miejsce na ziemi. Ot, u siebie.

Początkowo było trudno, wiadomo, nowy kraj, nowy język, praca na nie najlepszych warunkach. Jednak nie chodziło mi o szybkie zarobki, a o jakość życia. Z czasem zaczęłam dostrzegać, jak bardzo może zmienić się codzienność, gdy masz więcej czasu dla siebie, nie martwisz się o każdą złotówkę i możesz żyć w zgodzie ze sobą. Praca w Hiszpanii na początku może być

dość wymagają i niewdzięczna, ale jest możliwa do znalezienia. Zwłaszcza dla obywateli UE.

Co więcej, praca zdalna, model cyfrowego nomady ("digital nomad"), zyskała na popularności. Tajlandia, Indonezja (zwłaszcza Bali), Wietnam - te miejsca przyciągają osoby, które nie tylko szukają pracy, ale także chcą żyć pełnią życia, łącząc obowiązki zawodowe z przyjemnościami. Ja sama, dzięki możliwości pracy zdalnej, mogę podróżować bardzo dużo. Weźmy też pod uwagę, że życie w wielu krajach jest tańsze. Na przykład na indonezyjskiej wyspie Bali. Wyobraźmy więc sobie, że zarabiamy holenderską "średnią krajową", a mieszkamy w kraju, gdzie słońce jest obecne cały rok, a życie na satysfakcjonującym poziomie zdecydowanie tańsze niż w Holandii.

Praca zdalna ułatwia podjęcie decyzję o emigracji. 123RF/PICSEL

Młodzi emigranci spoza UE. Uciekają przed zniewoleniem, nie obchodzi ich bogactwo

Choć w obrębie Unii Europejskiej migracja może być stosunkowo łatwa i szybka, to wyjazdy osób spoza UE niosą ze sobą znacznie więcej trudności. Warto podkreślić, jak dużą barierą mogą być formalności związane z wizami, pozwoleniami na pracę, niezbędnymi dokumentami, które trzeba zgromadzić, by legalnie żyć w danym kraju. A mimo to, ludzie wciąż decydują się na wyjazdy. I nie - nie tylko ze względu na pieniądze. Znam historie osób, które po prostu chcą poprawić jakość życia i czuć się... bezpieczniej.

Dla wielu ludzi z krajów takich jak Maroko, Senegal czy niektórych państw Ameryki Łacińskiej, migracja wiąże się z poszukiwaniami lepszego poziomu życia, większej stabilności, szerszych perspektyw edukacyjnych, ale także poczucia bezpieczeństwa. W tych przypadkach emigracja to poszukiwanie wolności, równości, lepszych warunków do rozwoju osobistego. Warto zauważyć, że mimo iż wielu emigrantów z tych rejonów świata szuka lepszych warunków ekonomicznych, to często równocześnie chodzi o coś znacznie głębszego - o wolność wyboru, bezpieczeństwo, spokój. Mniej liczy się tu zasobność portfela, a bardziej poczucie stabilizacji i równości.

W przypadku osób z Bliskiego Wschodu - zwłaszcza z Iranu - powody emigracji mogą być jeszcze bardziej dramatyczne. Często są to ludzie uciekający przed ekstremizmem religijnym, represjami politycznymi, wolą po prostu żyć w kraju, w którym nie muszą obawiać się o swoje życie, o wolność wyboru, o to, co mogą robić, a czego im się zabrania. Moi znajomi z Iranu - nawet jeśli ich życie w tym kraju było luksusowe (wille, baseny, drogie ubrania), zrezygnowali z tego, by mieszkać tam, gdzie mogą wyrażać siebie. Co przez to rozumieć? W przypadku kobiet chociażby możliwości odsłonięcia włosów bez narażania się na kary cielesne. Emigracja w takim przypadku to nie kwestia polepszenia swojego statusu materialnego, ale poszukiwanie wolności, a nawet - w wielu przypadkach - samego przetrwania.

Jak wynika z danych GUS, od 2017 do 2022 roku do kraju wróciło ponad 160 tysięcy polskich emigrantów 123RF/PICSEL

Emigracja z miłości i w poszukiwaniu szczęścia

Często emigracja to także wyjazd za... miłością, przyjaciółmi czy po to, by budować życie w kraju, który daje lepsze perspektywy. Są także tacy, którzy decydują się na emigrację, bo chcą być w lepszym miejscu - pod względem społecznym, ekonomicznym czy edukacyjnym. To poszukiwanie spełnienia, nie tylko w sensie materialnym, ale też osobistym, intelektualnym, duchowym. Współczesna emigracja często wiąże się z tym, że człowiek szuka nie tylko lepszych warunków pracy, ale i możliwości pełniejszego rozwoju.

Niektórzy wyjeżdżają w pogoni "za pieniądzem", ale ta tendencja ulega zmianie

Z perspektywy emigrantki mogę śmiało powiedzieć, że emigracja to nie tylko kwestia pieniędzy. To o wiele bardziej złożony proces, który wiąże się z chęcią zmiany jakości życia, znalezienia miejsca, które bardziej odpowiada naszym potrzebom, wartościom i pragnieniom. W dzisiejszym świecie mamy ogromne możliwości wyboru - możemy żyć, pracować i rozwijać się w różnych częściach globu. I choć wciąż dla wielu osób emigracja kojarzy się z finansową ucieczką, warto pamiętać, że nie tylko pieniądze kierują naszymi decyzjami o przeprowadzce.