Naomi Watts jest aktorką, która podbiła serca fanów na całym świecie. Jej przełomowa rola miała miejsce w filmie "Mulholland Drive" z 2001 r. Inne znane filmy Watts to "The Ring", "King Kong" i "The Desperate Hour". Watts była dwukrotnie nominowana do Oscara w kategorii "Najlepsza aktorka" za rolę w "21 gramach" z 2003 r. i "The Impossible" z 2012 r.