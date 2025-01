Byk będzie narażony na konflikt energii Saturna i Jowisza. Choć zapragnie z optymizmem patrzyć w przyszłość i zmotywować się do działania, ostatecznie zderzy się z przykrą rzeczywistością, która przypomni mu, że przed nim jeszcze długa droga do realizacji celów. Może być to mocno przytłaczające, zwłaszcza dla osób, które cenią stabilność i bezpieczeństwo.