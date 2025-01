Polski system emerytalny, określany przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do otrzymywania emerytury seniorów, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) i mogą udowodnić minimalny, wymagany staż pracy.

Jeśli chodzi o sam proces przyznawania emerytury, to osób urodzonych przed 1949 rokiem obowiązują świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku, a osób urodzonych po 1949 roku - świadczenia rozdzielone na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny.

Choć wystarczy już 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, by móc mianować się szczęśliwym emerytem, to nie brakuje osób, które pracują dłużej, by uzyskać wyższe świadczenie - Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że z roku na rok wypłaca coraz wyższe emerytury. Z danych wynika, że aż 91 tysięcy Polaków otrzymuje emeryturę w wysokości powyżej 10 tysięcy złotych. Są jednak rekordziści, których świadczenia są zdecydowanie wyższe.