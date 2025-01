Prognoza pogody na piątek. Jaka czeka nas aura?

Według synoptyków IMGW piątek 24 stycznia upłynie pod znakiem zmiennej aury. Przez większość dnia prognozowane jest zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, szczególnie na południu kraju. W wielu miejscach mogą pojawić się opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie także śniegu. Temperatury będą zróżnicowane:



maksymalnie od 2 st. C. na północy oraz w rejonach podgórskich,

do 6 st. C. na zachodzie.

Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem momentami dość silny i porywisty. Największe porywy wiatru, osiągające do 70 km/h, wystąpią w Sudetach, co dodatkowo obniży odczuwalną temperaturę.



Noc z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Na północy możliwe będą słabe opady deszczu, a na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Pojawią się także mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, szczególnie w nizinnych regionach.



Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C. na krańcach południowych, przez około 0 st. C. w centrum, aż do 6 st. C. na północnym zachodzie.



Wiatr osłabnie, ale w rejonach górskich pozostanie porywisty, osiągając nawet 85 km/h w Sudetach i 75 km/h w Karpatach.

Sobota - większe przejaśnienia i wiosenna aura

Sobota przyniesie lekką poprawę pogody. Choć nadal będzie dominować zachmurzenie duże, w wielu regionach, szczególnie na południu i zachodzie, prognozowane są większe przejaśnienia. Na północy miejscami wystąpią opady deszczu.



Temperatura maksymalna wzrośnie i wyniesie od 3 st. C. na północnym wschodzie, przez około 8 st. C. w centrum, do aż 12 st. C. na zachodzie.



Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, szczególnie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie osiągnie do 70 km/h. W Sudetach porywy będą nieco słabsze, do 60 km/h, ale w Karpatach mogą sięgnąć nawet 80 km/h.



W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże utrzyma się na północy i zachodzie kraju, gdzie miejscami mogą pojawić się słabe opady deszczu. Na południu i wschodzie przewidywane są większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Należy także uważać na mgły, które miejscami będą marznące, ograniczając widzialność do 300 metrów.



Temperatura minimalna spadnie do -2 st. C. na południu oraz do 4 st. C. na zachodzie i w centrum. W dolinach karpackich mogą wystąpić lokalne spadki temperatury do -5 st. C.

Mimo ładnej pogody w większości kraju, na północy nie obejdzie się bez opadów deszczu ARKADIUSZ ZIOLEK/East News East News

Prognoza na niedzielę. Zmienna pogoda i lokalne opady

Niedziela zapowiada się dość pochmurnie, choć miejscami pojawią się większe przejaśnienia. Na północy kraju spodziewane są lokalne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, natomiast w pozostałych regionach opady będą rzadsze.



Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C. do 5 st. C., w kotlinach karpackich może spaść do około -3 st. C. Z kolei temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 3 st. C. do 4 st. C. na zachodzie oraz w rejonach podgórskich, do 9 st. C. na południowym wschodzie.



Wiatr osłabnie, stanie się słaby i zmienny, co poprawi odczuwalny komfort termiczny. Niedziela powinna być mniej wietrzna niż poprzednie dni, co korzystnie wpłynie na warunki podróżowania.