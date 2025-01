Jak zrobić zupę soczewicową? Sprawdzony przypis

Zupa z soczewicy jest banalna w przygotowaniu, ale najpierw trzeba skompletować składniki. Oto one:

1 szklanka soczewicy suchej,

1 cebula,

1 marchewka,

4 małe ziemniaki,

2 ząbki czosnku,

1 puszka pomidorów krojonych bez skórki,

1 litr wody albo bulionu warzywnego,

przyprawy: sól, pieprz, kurkuma, papryka czerwona.

Sposób przygotowania zupy soczewicowej:



Bierzemy się do pracy - cebulę, ziemniaki i marchew obieramy i oba warzywa kroimy w kostkę. Do garnka wlewamy dwie łyżki oleju albo oliwy i na tłuszczu podsmażamy cebulę, aż do zeszklenia. Później wrzucamy marchew, ziemniaki oraz soczewicę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Całość mieszamy i podsmażamy dosłownie przez minutę. Dolewamy wodę lub bulion i gotujemy ok. kwadransa. Później dodajemy pomidory w puszce i gotujemy do momentu, aż soczewica i ziemniaki będą miękkie. Dopiero na sam koniec gotowania zupy, dodajmy przyprawy: sól, pieprz, kurkumę oraz paprykę czerwoną.

Zupa z soczewicy może mieć alternatywne dodatki. Jeśli chcemy, to można zupę zagęścić gęstą śmietaną i zieloną nacią: pietruszki albo kolendry.

Soczewica - niedocenione źródło zdrowia Interia.tv

Soczewica: idealna na obiad

Soczewica to doskonałe źródło błonnika i białka pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Soczewica to roślina strączkowa, którą obecnie można kupić bez większego problemy w każdym sklepie, a jej cena nie nadwyręży domowego budżetu. Co prawda, jej przygotowanie nie jest trudne, ani czasochłonne, ale można ziarenka znaleźć już gotowe do spożycia zamknięte w słoiku. Nieważne, którą wersję wybierzemy, na pewno się nie zawiedziemy tym, co soczewica oferuje. Przede wszystkim to solidna porcja błonnika pokarmowego, a jak wiadomo - jest to sprzymierzeniec naszych jelit oraz pomaga utrzymać poziom cholesterolu w ryzach. Ponadto to cenne źródło białka, które znane jest z tego, że to cenny budulec tkanek naszego ciała. Warto wiedzieć, że substancja ta jest katalizatorem wielu cennych procesów zachodzących w organizmie, ale także pobudza odporność, czy dodaje niezbędnej energii.

Dwa rodzaje soczewicy: wybierz mądrze

Soczewica czerwona ma łagodniejszy smak niż zielona 123RF/PICSEL

Wiadomo już, że soczewica ma wiele walorów zdrowotnych i smakowych. W sklepach jednak w sklepach są dwa rodzaje soczewicy: zielona i czerwona. Obie nieco różnią się smakiem, ale jednak różnice dotyczą poziomu ich twardości oraz czasu gotowania. Poza tym te dwa rodzaje mogą być wykorzystywane do różnych dań.

Soczewica czerwona - jest łagodniejsza, ponieważ w smaku wyczuwa się delikatną słodycz. Gotuje się krócej, ponieważ ok. 20 minut. Bardzo szybko się rozpada, więc to doskonały zagęstnik do zup, ale właśnie z niej można również przygotować smaczne pasty do pieczywa.