Różnice zdań w twoim pracowniczym zespole będą dziś znaczniej bardziej zauważone niż dotychczas. Może to wprowadzić trochę zamieszania i twoja w tym głowa, by nie doszło do eskalacji ryzykownych zachowań. Najlepiej przedstaw zespołowi swoje nowe pomysły i pozwól się każdemu wypowiedzieć, co załagodzi złe nastroje.