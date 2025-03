Bliźnięta - 2025-03-31 / 2025-04-06

Świat, odwrócona trójka denarów, czwórka denarów. W tym tygodniu pozbędziesz się własnych ograniczeń. W pracy na etacie uważaj, aby nie ulegać wpływom innym i nie pozwolić sobą manipulować. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą powinny bardziej skupiać się na potrzebach klienta niż swoich własnych. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia przegrają w walce o wakat. Nie pozwól jednak, by to odebrało ci zapał do dalszego działania. W sprawach finansowych uważaj, aby nie inwestować swoich oszczędności w ryzykownych projektach.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell