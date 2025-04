Jak sprać podkład z ubrania? Pomoże trik z benzyną

Plamy z podkładu do twarzy to zdecydowanie jedne z najmniej lubianych i najtrudniejszych do usunięcia zabrudzeń. Są nie tylko wyjątkowo nieestetyczne, ale pojawiają się na ubraniach dosłownie pięć minut przed wyjściem i bardzo trudne je zlikwidować. Są jednak na nie sposoby!