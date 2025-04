Kolagen i kofeina - duet dla urody?

Moda na kawę kolagenową przyszła do nas z Zachodu, gdzie wellness i holistyczne podejście do urody to codzienność. Influencerki z Los Angeles zaczęły dodawać kolagen w proszku do porannej kawy, zachwalając nie tylko smak, ale przede wszystkim widoczne efekty na skórze.

Ten rytuał szybko podchwyciły użytkowniczki mediów społecznościowych na całym świecie - w tym także w Polsce. Pomysł jest prosty: do filiżanki klasycznej kawy dodajemy porcję hydrolizowanego kolagenu, czasem także łyżeczkę miodu czy odrobinę oleju kokosowego. Powstaje napój, który ma łączyć przyjemne z pożytecznym - pobudzenie z dbałością o skórę.

Kawa z kolagenem to trend, który przyszedł do Polski z zachodu i ma działać nie tylko pobudzająco, lecz także przeciwzmarszczkowo 123RF/PICSEL

Co daje połączenie kawy i kolagenu?

Kofeina, oprócz oczywistego działania energetyzującego, może pozytywnie wpływać na mikrokrążenie. Lepszy przepływ krwi oznacza lepsze dotlenienie skóry, co przekłada się na jej świeży, zdrowy wygląd. Dodatkowo kofeina zawiera antyoksydanty - związki, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają ich regenerację. W kosmetyce wykorzystywana jest od dawna, właśnie ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne i zdolność do zmniejszania opuchlizny.

Z kolei kolagen to białko, którego nie trzeba przedstawiać nikomu, kto interesuje się pielęgnacją anti-aging. Jest on kluczowy dla jędrności, elastyczności i nawilżenia skóry. Niestety, z wiekiem jego produkcja w organizmie spada, a skóra staje się cieńsza, bardziej sucha i mniej sprężysta. Właśnie dlatego suplementacja kolagenu stała się tak popularna - a dodanie go do porannej kawy to prosty i wygodny sposób, by włączyć go do codziennej rutyny.

Niektórzy eksperci podkreślają również, że kofeina może wspomagać wchłanianie składników odżywczych, co teoretycznie zwiększa przyswajalność kolagenu przyjmowanego razem z kawą. Choć nauka nie daje jeszcze jednoznacznych odpowiedzi, wiele osób deklaruje, że po kilku tygodniach regularnego picia kawy kolagenowej zauważyli poprawę wyglądu cery - większe nawilżenie, gładszą strukturę i bardziej wypoczęty wygląd.

Dodanie kolagenu do kawy to prosty sposób na włączenie go do diety 123RF/PICSEL

Jak przygotować kawę kolagenową?

Zrobienie kawy kolagenowej w domu jest banalnie proste i nie wymaga specjalistycznych sprzętów.

Przepis:

1 filiżanka świeżo zaparzonej kawy (czarna lub z mlekiem roślinnym),

1-2 łyżeczki hydrolizowanego kolagenu w proszku,

opcjonalnie: łyżeczka miodu lub kropla ekstraktu waniliowego,

dla bardziej kremowej konsystencji - łyżeczka oleju kokosowego.

Wystarczy wymieszać wszystkie składniki, najlepiej blenderem lub spieniaczem do mleka, aby uzyskać gładką i jedwabistą konsystencję.

Przygotowanie kawy kolagenowej jest niezwykle proste 123RF/PICSEL

Czy kawa kolagenowa naprawdę działa?

Choć kawa kolagenowa ma wielu zwolenników, warto pamiętać, że nie jest to cudowny lek na wszystkie problemy ze skórą. Jej działanie zależy od wielu czynników - jakości użytego kolagenu, ogólnego stylu życia, diety, poziomu stresu i nawodnienia. Nie należy też zapominać, że kofeina, mimo licznych zalet, może mieć także działanie drażniące, zwłaszcza na pusty żołądek. Osoby z wrażliwym układem pokarmowym powinny więc sięgać po taki napój ostrożnie.

Co więcej, wciąż brakuje jednoznacznych badań, które potwierdzałyby, że kolagen dodany do kawy przynosi spektakularne efekty wizualne. Jednak wiele osób zauważa drobne, ale pozytywne zmiany - jak poprawa nawilżenia skóry, mniejsza szorstkość czy bardziej promienny wygląd. Nawet jeśli efekt nie jest natychmiastowy, warto docenić sam rytuał - chwila dla siebie z filiżanką czegoś, co jednocześnie pobudza i może wspierać urodę, to bez wątpienia przyjemny sposób na rozpoczęcie dnia.

Kawa jest zdrowa. W jaki sposób działa? Interia.tv