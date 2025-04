Kaskady kwiatów przez całe lato. Nowa królowa balkonów przyćmi nawet pelargonie

Jeśli znudziły ci się pelargonie, ale martwisz się, że inne kwiaty nie będą proste w uprawie, możesz bez zastanowienia postawić na nemezję powabną. Nazwa jest nieprzypadkowa – to niezwykle urocza roślina, która zachwyca dywanami wielobarwnych kwiatów. Kwitnie od wiosny do jesieni i jest łatwa w pielęgnacji. Idealnie nadaje się do dekoracji balkonów, ale można też sadzić ją do gruntu. Poznaj najciekawsze odmiany nemezji i dowiedz się, jak ją uprawiać.