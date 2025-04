Zodiakalny Lew to jeden z najsilniejszych znaków zodiaku . Nic dziwnego, że uwielbia grać pierwsze skrzypce i zawsze stara się być w centrum uwagi. Lew lubi przewodzić innym, inspirować ich, a nierzadko rządzić nimi. Ten znak zodiaku to książkowa dusza towarzystwa, która pragnie być podziwiana i hołubiona.

To największy furiat wśród znaków zodiaku. Łatwo wyprowadzić go z równowagi

Lew to zdecydowanie jeden z najtrudniejszych znaków zodiaku. Jest wszystkowiedzący i przekonany o własnej nieomylności, a o przysłowiową "rację" walczyć będzie do ostatniej kropli krwi. Niestety, nie zawsze jest to walka na argumenty - Lew nie potrafi prowadzić debat czy spokojnych dyskusji, za to prezentuje spektakl obfitujący w wybuchy złości i szyderczy śmiech, a próby przekazania mu nawet sztywnych faktów, po prostu wyśmiewa. Lew wypowiada się nawet na tematy, o których nie ma zielonego pojęcia, zalicza gafy czy towarzyskie wpadki, a mimo to wciąż jest głęboko przekonany o własnej racji. Pycha przysparza mu zresztą wrogów i powinien całe życie pracować nad sobą.