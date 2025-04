Chleb Ezechiela swoją nazwę zawdzięcza biblijnemu prorokowi Ezechielowi , który był autorem jednej z ksiąg prorockich Starego Testamentu . Księga ta powstała między 593 a 571 rokiem p.n.e., co oznacza, że receptura tego wypieku liczy ponad 2,5 tysiąca lat.

Według biblijnej opowieści Bóg nakazał prorokowi Ezechielowi odbycie postu przez 390 dni, a on udał się na pustynię, aby wypełnić to zadanie. To właśnie tam otrzymał od Boga przepis na chleb, który miał mu służyć podczas tego okresu.