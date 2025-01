Lew - 2025-01-20 / 2025-01-26

As buław, odwrócona siódemka kielichów, As mieczy. Styczniowa aura przyniesie więcej dobrego humoru. W pracy na etacie nie pozwalaj sobie na to, aby coś cię rozpraszało, bo będziesz miał opóźnienia. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą staną się bardziej pewne siebie i same zaczną wychodzić z inicjatywą dotarcia do klienta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą aktywne, dzięki czemu uda im się trafić na właściwy wakat. W sprawach finansowych warto zapisywać swoje wydatki, bo zdarza ci się wydawać na siebie zbyt duże pieniądze pod wpływem impulsu.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell