Sekret młodej i promiennej cery po 40-stce? Zabieg możesz wykonać w domu

Mikrodermabrazja to jedna z tych metod pielęgnacji, które brzmią jak zarezerwowane dla gabinetów kosmetycznych. Ale prawda jest taka, że z powodzeniem można ją wykonać w domu – bez specjalistycznego sprzętu i bez wydawania fortuny. Wystarczy odrobina wiedzy, odpowiednie kosmetyki i chwila wolnego czasu. Jak zrobić to dobrze, by nie podrażnić skóry i faktycznie zobaczyć efekty?