Kwiaty zebrane w długie kłosy w intensywnym kolorze w zależności od odmiany. Do tego liście o wydłużonym kształcie, które mogą być zielone, a czasami i czarno-białe. Kłosowiec to efektowna roślina, która przez całe lato może zdobić ogród. To wieloletnia roślina, która może dorastać do 1 metra wysokości.