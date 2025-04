Słone wypieki – idealne dopełnienie świątecznego menu

Wytrawna babka z kabanosami francuskimi

Babka nie musi być tylko słodka! Wytrawna wersja z kabanosami i parmezanem to świetny dodatek do świątecznego stołu. Jest puszysta, aromatyczna i doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno. To doskonała propozycja dla tych, którzy lubią eksperymentować w kuchni.

Zobacz galerię

Przygotowujemy ciasto drożdżowe. Najpierw 20 g drożdży, ½ łyżki cukru i łyżkę mąki zalewamy 75 ml ciepłego mleka. Podgrzewamy do temperatury około 37 stopni Celsjusza. Odstawiamy na kilka minut. Następnie mieszamy z 250 g mąki, 40 g masła, 15 g oliwy z oliwek, 1 jajkiem i 1 żółtkiem. Doprawiamy szczyptą soli. Ciasto wyrabiamy i odstawiamy do wyrośnięcia.

W tym czasie siekamy drobno 1 dużą cebulę, a następnie ją podsmażamy na rozgrzanej oliwie i dodajemy do niej 1 opakowanie pokrojonych kabanosów francuskich Sokołów. Studzimy farsz i dodajemy do niego 100 g tartego parmezanu oraz posiekaną dymkę. Łączymy z wyrośniętym ciastem i przekładamy do natłuszczonej formy do babki. Ponownie zostawiamy do wyrośnięcia, a następnie pieczemy 40 minut w 180 stopni Celsjusza z termoobiegiem.

Tarta z białą kiełbasą

Zobacz galerię

Tarta to świetna propozycja na świąteczny stół, zwłaszcza jeśli przygotujemy ją w wytrawnej wersji. Kruche ciasto w połączeniu z kremowym nadzieniem i białą kiełbasą tworzy harmonijną całość, która z pewnością przypadnie do gustu wielbicielom tradycyjnych smaków. Jak ją przygotować?

Zagniatamy razem 300 g mąki, 150 g masła, 100 ml wody i 1 łyżeczkę soli, a następnie pieczemy wstępnie przez 15 minut w 180 Stopni Celsjusza.

W międzyczasie podsmażamy na oleju 2 pokrojone w piórka cebule, dodajemy 1 opakowanie pokrojonej białej kiełbasy wieprzowej Sokołów Naturrino 520 g i doprawiamy solą oraz pieprzem. W osobnym naczyniu roztrzepujemy 300 ml śmietanki z 3 jajkami, solą i tymiankiem. Na podpieczony spód wykładamy farsz, zalewamy masą śmietanowo-jajeczną, a na górze układamy kilka gałązek tymianku. Pieczemy kolejne 15 minut w 180 stopni Celsjusza z termoobiegiem.

Serowe ślimaczki z kiełbasą i musztardą

Serowe ślimaczki sprawdzą się zarówno na śniadanie, Martyna Taras FILMSEE / Interia

Te małe, wytrawne bułeczki to prawdziwa uczta dla podniebienia. Miękkie serowe ciasto w połączeniu z pikantną kiełbasą i aromatyczną musztardą daje niepowtarzalny smak, który świetnie komponuje się z wielkanocnym menu. Świetnie sprawdzą się zarówno na śniadanie, jak i jako dodatek do barszczu.

Ciasto przygotowujemy z 150 g mąki, 150 g zimnego masła, 150 g twarogu, 1 łyżeczki soli i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Szybko zagniatamy i chłodzimy przez 30 minut. W międzyczasie 2 cebule siekamy drobno i podsmażamy na 3 łyżkach masła, dodajemy 3 pokrojone kiełbasy śląskie Sokołów i doprawiamy solą. Schłodzone ciasto rozwałkowujemy na prostokąt o wymiarach 20 x 25 cm, smarujemy 2 łyżkami musztardy, posypujemy 150 g startego żółtego sera i wykładamy farsz.

Całość zwijamy w roladę, kroimy na 1,5 cm plastry i układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Ślimaczki smarujemy roztrzepanym jajkiem i pieczemy 20-25 minut w 190 stopniach Celsjusza.

Kruche babeczki z musem z wędzonego boczku i twarożku

Babeczki to świetna alternatywa dla klasycznych kanapek. Są delikatne, a ich wypełnienie możemy dowolnie modyfikować, dodając różne składniki w zależności od nastroju i zawartości lodówki. Wersja z musem z wędzonego schabu i twarożku to połączenie kremowej konsystencji i intensywnego smaku.

Do przygotowania ciasta używamy 200 g masła, 1,5 szklanki mąki krupczatki, 3 łyżki mąki pszennej, jajko, szczyptę soli i odrobinę proszku do pieczenia. Wszystkie składniki zagniatamy na elastyczną masę i chłodzimy przez 2 godziny w lodówce. Następnie wykładamy foremki cienką warstwą ciasta i podpiekamy przez 10 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. W tym czasie blendujemy 100 g boczku wędzonego surowego Sokołów z 100 g twarożku, dodając 2 łyżki śmietany, sól i pieprz. Gotowy mus nakładamy do upieczonych babeczek i dekorujemy świeżymi ziołami.

Smacznego!

Materiał promocyjny