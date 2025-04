W życiu prywatnym wygra teraz... bezwzględność. Rycerskie zachowanie nie zawsze da nam to, czego pragniemy. Warto uczciwie przyznać się do mrocznych marzeń i na spokojnie ustalić, czy chcesz je realizować. Jeśli tak, to zasady fair play nie będą miały zastosowania. W finansach możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który nie przebiera w środkach i kłamie.