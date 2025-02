Skorpion - 2025-02-10 / 2025-02-16

Dziesiątka mieczy, odwrócony Mag, Diabeł. W tym tygodniu unikaj zamartwiania się na zapas, bo to nie przyniesie niczego dobrego. W pracy na etacie zrobisz sobie plan działania i przekonasz leniwych, aby do ciebie dołączyli. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą będą w centrum zawodowego zamieszania i mogą być trochę nerwowe, bo pojawią się różne sprzeczne informacje. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny bać o to, aby szybko reagować na ważne wiadomości. W sprawach finansowych poradzisz sobie na czas z trudnymi płatnościami. W weekend odkryjesz swoje artystyczne talenty.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell