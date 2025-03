Skorpion - 2025-03-03 / 2025-03-09

Odwrócona Sprawiedliwość, dziesiątka kielichów, Wieża. W tym tygodniu okoliczności życiowe będą motywować cię do realizacji ambitnych planów. W pracy na etacie ludzie będą ci przychylni i pomogą ci w realizowaniu skomplikowanych zadań. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą muszą osobiście dopilnować tego, co dzieje się w ich firmie, a szybko zauważą, co nie działa prawidłowo lub kto się w czym pomylił. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na przychylne osoby, które chętnie im pomogą. W sprawach finansowych ci się powiedzie, bo albo pojawią się pieniądze, albo wizja ich zarobienia.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell