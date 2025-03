Zamiokulkas za darmo? Dzięki tej prostej metodzie uzyskasz kilkanaście nowych roślin

Zamiokulkas to jedna z najchętniej wybieranych roślin doniczkowych, głównie ze względu na swoje efektowne, błyszczące liście oraz niewielkie wymagania pielęgnacyjne. Jest on jednak stosunkowo drogi, dlatego warto wiedzieć, jak samodzielnie rozmnożyć go w domu. Oto jedna z metod.