Po tym, jak szerokim echem odbiło się na świecie "quiet quitting", czyli powolne ograniczanie zaangażowania w pracy do absolutnego minimum, by rozglądać się za nową posadą, przyszedł czas na znacznie większe ekstremum w trendach lansowanych głównie przez "Zetki", czyli młodych dorosłych urodzonych po 1995 roku.

Czym właściwie jest revenge quitting? W skrócie to złożenie wypowiedzenia bez ostrzeżenia, nagle, wraz z powiedzeniem szefowi kilku gorzkich słów na pożegnanie. Często przedstawiciele Pokolenia Z robią to w momencie kluczowym dla wdrażanego planu działania, po ustaleniu nowej strategii, po prostu w chwili, w której rzucone zostanie hasło "wszystkie ręce na pokład!". Wtedy odejście jednego z pracowników "boli" najbardziej. Stąd element zemsty w nazwie.

John Scott, szef ds. projektowania i strategii szkoleń w MasterClass at Work w rozmowie z Forbes określa tę formę rzucania pracy jako odpowiedź na stłumione zbyt długo frustracje na to, co dzieje się w pracy, a czego zatrudnieni nie są dłużej znieść: może to być brak work-life balance, niesprawiedliwie przyznawane awanse i podwyżki, brak odpowiedniej atmosfery w pracy, wykorzystywanie pracowników i szereg innych nieprawidłowości lub niedogodności, których pracownik nie ma zamiaru dłużej znosić.