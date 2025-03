Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W poniedziałek zachmurzenie na ogół duże, tylko na zachodzie lokalnie można spodziewać się niewielkiego rozpogodzenia. Na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu i mżawki, a w Bieszczadach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna od 5 st. C na wschodzie i nad morzem do 10 st. C na zachodzie kraju - informuje IMGW.

W nocy najcieplej będzie nad morzem - ok. 4 st. C, w centralnej Polsce ok. 0 st. C, a najzimniej na Podhalu 8 st. C poniżej zera.

We wtorek większe przejaśnienia możliwe w północno-wschodniej połowie kraju, tam również przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 7 st. C do 11 st. C. Na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej wiatr w porywach do 85 km/h.

W nocy na ogół zachmurzenie małe, jedynie na północy kraju umiarkowane i duże - wskazuje IMGW. Temperatura minimalna od -5 st. C w rejonach podgórskich, ok. 0 st. C w centrum do 3 "kresek" nad morzem, natomiast na Podhalu ok. -6 st. C.

Weekend zapowiada się pogodnie 123RF/PICSEL

Od środy temperatura w górę

W połowie tygodnia zaczniemy odczuwać wyższą temperaturę. Nad morzem ok. 6 st. C, na północnym wschodzie ok. 9 st. C, w centralnej Polsce ok. 12 st. C, a najcieplej na południu, gdzie termometry wskażą ok. 15 st. C.

W czwartek przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie Polski - tam też zachmurzenie okresami duże. Zrobi się jednak jeszcze cieplej - temperatura maksymalna od 12 st. C do 16 st. C, chłodniej miejscami na północy, od 6 st. C do 11 st. C - prognozuje IMGW.

W piątek zachmurzenie małe, lokalnie niebo bezchmurne. Na termometrach od 13 st. C na północnym wschodzie, ok. 16 st. C w centrum, do 19 na południu. Sobota to kontynuacja wiosennej aury z temperaturą maksymalna od 13 st. C do 18 st. C. Nieco chłodniej nad samym morzem, ok. 8-10 st. C.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, nadal ciepło. Termometry wskażą od 14 st. C do 19 st. C. Na północy ok. 13 st. C, a najchłodniej nad samym morzem - ok. 7 st. C.

