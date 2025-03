Trawy ozdobne można przycinać już w połowie marca. Jest to jednak termin umowny, zależny od warunków atmosferycznych. Ważne jest, aby rośliny nie były narażone na minusowe temperatury. Przyjrzyj im się dokładnie, a zauważysz, że same dają znać o swojej gotowości do zabiegu. Cięcie wykonuj, gdy środek kępy zacznie nabierać żywych kolorów i pojawią się w nim młode pędy. Nie zwlekaj nadmiernie — praca powinna być wykonana najpóźniej w pierwszej połowie kwietnia.