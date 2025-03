Oscary to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie kina, ale nie każdy nominowany może cieszyć się wygraną. Na szczęście firma Distinctive Assets od lat dba o to, by żadna gwiazda nie wyszła z gali z pustymi rękami. Słynna torba upominkowa "Everyone Wins" zawiera prezenty, których wartość można porównać do luksusowego apartamentu w centrum Warszawy. Tegoroczna edycja osiągnęła zawrotną kwotę 200 tysięcy dolarów!