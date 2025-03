Baran 2025-04

Barany czeka dynamiczny miesiąc, pełen niespodzianek i wyzwań. Energia, którą wprowadzi Mars, doda im odwagi i motywacji do działania, ale może też skłaniać do impulsywnych decyzji. To doskonały czas na realizację ambitnych celów, ale warto zachować rozwagę i nie podejmować działań pod wpływem emocji. W relacjach międzyludzkich pojawią się zarówno nowe możliwości, jak i trudności wymagające dyplomacji.