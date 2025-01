Bliźnięta - 2025-01-20 / 2025-01-26

Kochankowie, Głupiec, 3 Mieczy W tym tygodniu zostaniesz postawiony przed podjęciem bardzo ważnej decyzji. Staraj się niczego nie robić pod wpływem emocji. Uda się tobie przezwyciężyć różne trudności ale tu sporo zależy od twojej kreatywności. Nie wstydź się mówić o tym, co czujesz. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? Ten tydzień jeszcze bardziej zbliży ciebie do twojej drugiej połowy. To będzie dobre dla was obojga. Dzięki temu wejdziecie na wyższy poziom waszej partnerskiej relacji. Spodziewaj się prezentu od swoich współpracowników, zwłaszcza od Koziorożca. To taka jego wdzięczność za wsparcie, którego ostatnio jemu udzieliłeś. Jeśli jesteś singlem, zacznij się rozglądać dookoła siebie. Jest bowiem ktoś, komu wpadłeś w oko. Już niebawem czeka ciebie randka z tą osobą.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall