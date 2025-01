Byk - 2025-01-20 / 2025-01-26

Księżyc, Cesarzowa, 10 Pucharów Będzie trochę tajemniczo ale gdy zaufasz swojej intuicji, nic złego się nie wydarzy. Relacja może nabrać głębi ale to tylko od ciebie zależy, jak mocno w końcu się zaangażujesz. Bądź otwarty na nowe możliwości, jakie niesie ten tydzień. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? Skup się w tym tygodniu na swoim zdrowiu. Ostatnie tygodnie obfitowały w jedzenie, które nie należało do najzdrowszego. Już niebawem odczujesz to na własnej skórze. Dlatego też pora przejść na tryb zdrowego odżywiania się. W drugiej połowie tygodnia możesz spodziewać się niespodzianki od swoich przyjaciół spod znaku Barana oraz Raka. To również cenna lekcja dla ciebie. Ale się nie martw, wszystko się dobrze ułoży.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall