Jednak nadmierne podpiekanie może prowadzić do powstawania akrylamidu. To związek chemiczny, który znajduje się w żywności poddawanej obróbce cieplnej w wysokiej temperaturze (pieczenie, smażenie czy tostowanie). Jest go szczególnie dużo w produktach bogatych w węglowodany , takich jak chleb, ale też w pieczywie chrupkim, płatkach śniadaniowych, ziemniakach (np. chipsy).

Badania sugerują, że wysoka ekspozycja na akrylamid może negatywnie wpływać na płodność i rozwój płodu. Związek ten może zaburzać równowagę hormonalną oraz jakość nasienia u mężczyzn. Do tego w dużych ilościach negatywnie wpływa na układ nerwowy.



Akrylamid może prowadzić do zwiększonego stresu oksydacyjnego w organizmie, co przyczynia się do przewlekłych stanów zapalnych, starzenia się komórek oraz chorób sercowo-naczyniowych.