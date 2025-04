Portulaka pospolita, nazywana również portulaką warzywną, rośnie w wielu miejscach Polski. Zazwyczaj kwitnie od lipca do września - w tym czasie obsypuje się drobniutkimi, żółtymi kwiatkami. Pomimo tego i tak wygląda dość niepozornie. Roślina najczęściej porasta nieużytki. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie uprawą tej rośliny w ogrodzie. Powód? Jest ich co najmniej kilka.

Jadalne części portulaki pospolitej to liście i łodygi, które można zbierać od maja do września. Smakuje zarówno na surowo, jak i po obróbce cieplnej. Liście rośliny mają delikatnie słonawo-kwaśny, orzechowy posmak. Natomiast łodygi mają charakterystyczny, korzenny smak. Portulaką można zastępować np. szparagi. Kwiaty to natomiast dobry zamiennik kaparów. Sprawdzi się również świetnie w duecie z twarożkiem, sałatką, surówką i jako dodatek do zupy czy mięsa. Pasuje również do ryżu, ziemniaków i makaronu.