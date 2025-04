Kiedyś królowało w naszych domach, dziś wraca do łask. Najzdrowsze dla skóry

Oprac.: Magdalena Kowalska

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu szare mydło było podstawowym środkiem higieny w wielu domach. Nasze babcie używały go nie tylko do mycia ciała i włosów, ale też do prania i wykonywania innych obowiązków domowych. Dziś szare mydło na nowo wraca do łask, mimo że wizualnie i zapachowo wydaje się gorsze od kolorowych i pachnących mydełek. Sprawdź, dlaczego warto korzystać z jego wyjątkowych właściwości.