Dlaczego zioła to idealny wybór do ryb? Przede wszystkim rozbudujesz swój kulinarny repertuar. Stosowanie pachnących przypraw pozwala na ograniczenie ilości soli w posiłkach, co może wyjść wyłącznie na zdrowie.

Co więcej, zioła urozmaicają delikatny smak ryby, nie dominując jej naturalnych walorów. Różnorodność dostępnych produktów umożliwia tworzenie unikalnych kombinacji smakowych, dzięki czemu nawet dobrze znane potrawy zyskują nowy wymiar. Ponadto wiele ziół posiada właściwości przeciwutleniające, wspomaga trawienie i dostarcza cenne witaminy, co czyni potrawy nie tylko smacznymi, ale też zdrowymi. Jakie zioła do ryby pasują najlepiej?

Pieczone, duszone, a może grillowane? Niezależnie od wybranej techniki, pamiętaj o przyprawieniu ryb

Swojski koper

Szefom kuchni specjalizującym się w tradycyjnych polskich daniach tej przyprawy przedstawiać nie trzeba. Świeżym koperkiem chętnie posypujemy ugotowane młode ziemniaki czy sałatki ze świeżych warzyw. Warto pamiętać, że jest też świetną przyprawą do ryb, zwłaszcza łososia, dorsza i pstrąga.

"Król francuskich ziół"

Takim mianem określa się estragon. Jest niezwykle aromatyczny, a daniom nadaje lekko anyżkowy posmak. Kapitalnie podkreśla rybne walory, szczególnie w daniach pieczonych. Pasuje zwłaszcza do gatunków o białym mięsie, w tym dorsza i soli. Odrobina estragonu nadaje potrawom wykwintny charakter.

Specjał ze stołów śródziemnomorskich

Równie dobrym dodatkiem do ryby jest tymianek — zioło o wyrazistym, lekko pikantnym smaku. Eksponuje naturalny smak ryb, a dodawać go można zarówno do specjałów pieczonych, jak i duszonych. Świetnie komponuje się z dodatkami takimi jak czosnek i sok z cytryny.

Rozmaryn nie tylko do dziczyzny i ziemniaków

Bywa kojarzony głównie z bardziej treściwymi posiłkami, często pojawia się w recepturach rodem ze staropolskich książek kucharskich. Bardzo dobrze wypada także w połączeniu z rybami, zwłaszcza tłustymi, np. węgorzem czy śledziem. Rozmaryn ma bardzo intensywny aromat, więc zaleca się stosować go z umiarem.

Szczypta egzotyki, czyli kurkuma

Mniej oczywistym wyborem jest przyprawianie mięsa kurkumą. Bez obaw, eksperyment kulinarny zakończy się sukcesem. Przyprawa nie tylko nadaje potrawom apetyczny, złocisty kolor, ale znakomicie współgra z różnymi gatunkami ryb. Ma nieco ziemisty, goryczkowy smak i korzenny aromat, dzięki czemu wystarczy odrobina, by odmienić smak znanych na wylot specjałów.

