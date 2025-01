Byk - 2025-01-27 / 2025-02-02

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? Coś lub może też ktoś, pchać ciebie będzie do przodu do działania. Może nowy pomysł, jakaś inspiracja a może pomysły twoich współpracowników spod znaku Barana czy też Bliźniąt. Miej odwagę do zmian. Chciej ich a razem ze swoim zespołem osiągniesz sukces. W końcu wiesz, czego chcesz i ten tydzień to czas, w którym możesz wreszcie po to sięgnąć.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall