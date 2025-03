Byk - 2025-03-24 / 2025-03-30

As Mieczy, Kochankowie, Pustelnik W tym tygodniu podejmiesz decyzję o konkretne rozumowanie. Mimo to, staniesz przed poważnym dylematem. Może jednak warto nabrać dystansu i nie wikłać się w w coś, co nie spełnia twoich oczekiwań? Dobrze się zastanów, czego teraz pragniesz. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu postaraj skupić się na swoich najbliższych. To oni potrzebują sporo twojej uwagi. Twoje ostatnie zachowanie względem nich pozostawia wiele do życzenia. Zresztą i Panna i Bliźniak dawali tobie do zrozumienia, że dzieje się coś niedobrego. Teraz to naprawisz i obiecasz poprawę. W końcu rodzina jest najważniejsza.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall