Mycie zębów od razu po posiłku

Jednym z najczęstszych błędów w codziennej higienie jamy ustnej jest mycie zębów od razu po posiłku. Warto wiedzieć, że ludzki organizm został wyposażony w wiele mechanizmów obronnych i regeneracyjnych. Jednym z nich jest dobroczynny wpływ śliny na zęby. Znajdujący się w niej wapń i fosfor mineralizują szkliwo, które ponownie staje się twarde ok. 30 minut po posiłku (jeśli jemy kwaśne owoce albo pijemy soki owocowe najlepiej poczekać nawet godzinę).

Myjąc zęby od razu po jedzeniu, nadmiernie ścieramy szkliwo. Dentyści twierdzą, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest mycie zębów przed posiłkiem - zabezpieczamy je warstwą fluoru. O ile nie spożywamy produktów bogatych w cukier, wystarczające jest mycie zębów rano i przed snem (koniecznie należy je wtedy także nitkować). W nocy zmniejsza się ilość wydzielanej śliny, co niekorzystnie wpływa na kondycję zębów.

Stosowanie domowych metod do wybielania zębów

Wiele osób marzy o białych zębach, ale próby ich wybielania za pomocą domowych metod mogą źle się skończyć. W mediach społecznościowych, a szczególnie na TikToku, krąży coraz więcej sposobów na szybkie i tanie wybielanie zębów za pomocą sody oczyszczonej, kwasku cytrynowego, soli morskiej czy octu jabłkowego. Dentyści ostrzegają przed takimi zabiegami - efekt rozjaśnienia może być krótkotrwały, za to możemy uszkodzić sobie szkliwo i zwiększyć wrażliwość zębów na zimne czy gorące napoje.

Używanie niesprawdzonych środków do wybielania zębów

W sieci można też znaleźć mnóstwo produktów do wybielania zębów. Łatwo skusić się przystępną ceną i obietnicami producenta dotyczącymi spektakularnych i długotrwałych efektów. Zawsze jednak należy zwracać uwagę na to, czy dany produkt podlega regulacjom i jest dopuszczony do użytku na terenie UE. Unikajmy pasków wybielających bez atestu i rekomendacji stomatologów. Najlepiej zawsze zapytać swojego dentystę o sprawdzone produkty, a także profesjonalne metody wybielania zębów. Są one znacznie droższe, ale bezpieczne dla szkliwa, a efekt jest gwarantowany. Przykładem może być wybielanie zębów w gabinecie przy pomocy specjalnej lampy lub lasera.

Zgrzytanie zębami

Szacuje się, że aż 20 proc. populacji regularnie zgrzyta zębami. Zjawisko to określa się mianem bruksizmu, a jego przyczyną najczęściej jest stres. Ten nieświadomy nawyk prowadzi do ścierania szkliwa, nadwrażliwości zębów, a nawet bólu szczęki. Najczęściej do zgrzytania zębami dochodzi w nocy na skutek nadmiernego zaciskania żuchwy, ale wiele z nas nie zdaje sobie sprawy, że robi to także w dzień. Nieleczony bruksizm może prowadzić do powstawania ubytków w zębach i ich ścierania. A to z kolei często skutkuje zmianą kształtu szczęki i owalu twarzy. Kluczowe jest zwracanie uwagi na ten nawyk w dzień (i stosowanie wtedy technik relaksacyjnych, np. metod oddechowych), a w nocy używanie indywidualnie dobranych przez dentystę nakładek i ochraniaczy na zęby.

Zbyt mocne szczotkowanie zębów

Warto używać szczoteczek o miękkim i średnio twardym włosiu 123RF/PICSEL

Czasem, chcąc dokładnie umyć zęby, szczotkujemy je zbyt mocno, co osłabia szkliwo i podrażnia dziąsła, które mogą się cofać i zbytnio odsłaniać zęby. Warto używać szczoteczek o miękkim i średnio twardym włosiu, a podczas mycia wykonywać delikatne, ale precyzyjne okrężne ruchy wokół każdego zęba. Ważne, by zęby myć co najmniej przez 2 minuty. Szybkie, ale mocne szczotkowanie może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Przygryzanie twardych przedmiotów

Nerwowe przygryzanie ołówka czy paznokci to podświadomy sposób na odreagowanie stresu. Niestety w ten sposób możemy przyczynić się do drobnych pęknięć w zębach i ich osłabienia. Jeśli nie możemy poradzić sobie z tym nałogiem, lepszym rozwiązaniem jest żucie gumy. Powinniśmy też uważać podczas gryzienia twardych pokarmów, np. orzeszków czy sucharków, które mogą doprowadzić do ukruszenia zęba i jego osłabienia.

Palenie papierosów

Dym papierosowy to jeden z największych wrogów jamy ustnej. Powoduje przebarwienia i żółknięcie zębów, a także podrażnienie i cofanie się dziąseł. Produkty zawierające nikotynę osłabiają też naturalne mechanizmy regenerujące śluzówkę jamy ustnej czy odpowiedzialne za naturalną mineralizację zębów.

