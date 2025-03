Wystarczy nasączyć papierowy ręcznik w gorącej wodzie z odrobiną płynu do naczyń, przyłożyć do plamy i zostawić na 10-15 minut . Jeśli chcesz zadziałać mocniej - dodaj odrobinę octu lub soku z cytryny. Kwaśne środowisko rozpuszcza brud niemal jak magia.

Soda to złoto w walce z kuchennym brudem. Wymieszaj ją z kilkoma kroplami wody tak, by powstała pasta. Nałóż ją na zaschnięte miejsca i zostaw na 15-20 minut. Następnie delikatnie przetrzyj miękką szmatką lub gąbką. W większości przypadków - brud odpuści bez walki.

Wymieszaj ocet spirytusowy z wodą w proporcji 1:1 i wlej do butelki z atomizerem. Spryskaj kuchenkę i zostaw na 5 minut. Ocet doskonale rozpuszcza tłuszcz, a do tego działa antybakteryjnie. Po chwili wystarczy przetrzeć czystą szmatką.

Płyn do naczyń - klasyk nie do pobicia

Czasem to, co najlepsze, masz pod ręką. Płyn do naczyń został stworzony do walki z tłuszczem - i w tej roli sprawdza się doskonale. Wlej kilka kropli bezpośrednio na plamę, rozprowadź i zostaw na kilka minut. Potem zetrzyj ciepłą wodą. Proste? A jak skuteczne!