Czy to, jak wieszamy papier toaletowy, ma znaczenie? Mało kto o tym wie

W większości domów uchwyt na papier znajduje się na ścianie obok toalety, choć zdarza się, że jest przymocowany do szafki lub wolnostojącego stelaża.

Niezależnie od tego, na które rozwiązanie się zdecydujemy, warto pamiętać, że uchwyt najlepiej zamontować na wysokości około 60 cm od podłogi i 20-30 cm od toalety - w zasięgu ręki. Zapewni nam to możliwość komfortowego sięgania po papier bez zbędnego pochylania się, lub wyciągania. Istnieje jeszcze jeden aspekt, który ma znaczenie w kontekście wygody - sposób, w jaki założymy na niego rolkę.

Spór dotyczący tego, w jaki sposób powinno się wieszać papier toaletowy trwa od lat. Zwolennicy rozwijania go od przodu uważają, że jest to wygodniejsze, łatwiejsze w użytkowaniu i bardziej higieniczne. Dzięki takiemu umiejscowieniu papier jest dostępny od razu po sięgnięciu ręką, a użytkownik nie dotyka ściany ani uchwytu, co ogranicza ryzyko kontaktu z bakteriami.