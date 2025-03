Polska może pochwalić się także wysokim wskaźnikiem szczęścia, który wynosi 6,44 - niewiele mniej niż w Austrii (6,91) i Holandii (7,32). Niski poziom przestępczości to kolejny atut - wskaźnik dla Polski wynosi 29, co czyni nas jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Dla porównania, w Niemczech ten wskaźnik wynosi 41, a we Francji aż 55,4.

Według najnowszego rankingu firmy Alorix według młodych ludzi Polska co dobry kraj do życia.

Według najnowszego rankingu firmy Alorix według młodych ludzi Polska co dobry kraj do życia. Historia3012 domena publiczna

W związku z tym stabilna gospodarka, relatywnie niskie koszty życia, dobre zarobki i poczucie bezpieczeństwa sprawiają, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia dla młodych ludzi - zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. Wyniki rankingu to sygnał, że Polska ma potencjał, by stać się jednym z najchętniej wybieranych krajów do życia w Europie. Czy to początek nowego trendu w migracji młodych Europejczyków? Czas pokaże.