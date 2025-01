Lew - 2025-01-27 / 2025-02-02

Moc, 4 Mieczy, As Mieczy To idealny czas na szczere rozmowy i wyjaśnienia. Pamiętaj, aby nie zapominać o potrzebach swojej ukochanej osoby. Wspólna moc przyniesie satysfakcję i spełnienie w miłości oraz nie pozwoli nikomu ani niczemu was rozdzielić.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? To nie będzie lekki tydzień. Staniesz przed wyborem trudnej decyzji. To trochę jak możliwość wyboru ścieżki, która prowadzi w lewo albo w prawo. Zaufaj swojej intuicji, która pomoże tobie podjąć decyzję. Nie zapominaj o wsparciu twoich zaufanych współpracowników. Zwłaszcza Wodnik może mieć wiele do powiedzenia. Daj mu szansę i wysłuchaj go uważnie a spojrzysz na sprawy z zupełnie innego punktu widzenia. Pozytywnie się zaskoczysz.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall