Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest twierdzenie, że gotowanie wody dwa razy powoduje gromadzenie się w niej szkodliwych substancji . Mówi się, że ponowne zagotowanie prowadzi do większej koncentracji soli mineralnych, arsenu, azotanów czy fluorków, które w nadmiernych ilościach mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Z mitem tym rozprawił się Łukasz Sakowski, autor stron totylkoteoria.pl. Wyjaśnił, że w rzeczywistości osady, które wytrącają się podczas gotowania, są nierozpuszczalne w wodzie i osiadają na dnie czajnika, zamiast trafiać do naszego organizmu. Nawet jeśli część z nich dostanie się do herbaty czy kawy, nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia, ponieważ minerały te nie są toksyczne.